2021/03/20 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: لحظة إلقاء القبض على المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت، فيديو يوضح لحظة إلقاء القبض على المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: لحظة إلقاء القبض على المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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