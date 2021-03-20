بالفيديو: لحظة إلقاء القبض على المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي

2021/03/20 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت، فيديو يوضح لحظة إلقاء القبض على المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي.

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