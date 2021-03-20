تسريبات… دول غنية “تعرقل” تصنيع لقاحات كورونا في الدول النامية

2021/03/20 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة كشفت وثائق مسربة أن دولاً غنية، من بينها بريطانيا، تعرقل رفع قدرات إنتاج اللقاحات في الدول النامية.وقد طلبت عدّة دول فقيرة المساعدة من “منظمة الصحة العالمية”، ولكن دولاً غنية تحول دون تحقّق تلك المساعي.هذا ما تظهره نسخة مسربة من وثيقة مفاوضات بشأن قرار “منظمة الصحة العالمية” بذلك الخصوص.[…]

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