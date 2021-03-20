2021/03/20 | 14:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة الاستثمار: اغلاق معمل الاتحاد تسبب بارتفاع الزيت والسكر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة الاستثمار: اغلاق معمل الاتحاد تسبب بارتفاع الزيت والسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).