المالية النيابية تكشف عن آخر مستجدات مباحثات الموازنة

2021/03/20 | 14:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن آخر المستجدات المتعلقة بمشروع الموازنة العامة لعام 2021.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار لوكالة الانباء العراقية، ان “الموازنة شهدت مباحثات مطولة، وتم الاتفاق على تثبيت بعض العقود، وتوجد تغييرات لصالح الشباب، فضلا عن وجود تعيينات لذوي المهن الصحية”.وأشار الى ان “العجز في الموازنة …

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