نائب يسرد آخر التطورات حول المحادثات الجارية بشان الموازنة

2021/03/20 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب احمد حيدر قاسم، السبت، ان الاطراف المعنية على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون الموازنة.

واضاف قاسم في تصريح لـ NRT عربية، (20 اذار 2021)، أنه "لا بد من عقد الجلسة الخاصة بالتصويت على الموازنة اليوم"، مؤكدا ان "اغلب اعضاء البرلمان قطعوا سفرهم وتمتعهم بعطلة الربيع لغرض التصويت على هذا القانون المهم".

واشار الى ان "الاجتماعات مستمرة في اللجنة المالية لوضع اللمسات الاخيرة لمشروع قانون الموازنة من ثم سيبدا التصويت عليه، بعد الانتهاء من البنود الخلافية".

وحذرت لجنة مراقبة ومتابعة البرنامج الحكومي، اليوم السبت، من موافقة البرلمان على مادة "احتساب المفقودين في المحافظات الغربية كشهداء".

وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي في تصريح لـ NRT عربية، ان "تجاربا سابقة كشفتها الجهات الرقابية عن تزوير اعداد ليست بالقليلة تم ادراجها تحت عنوان (ضحايا الاخطاء الحربية والعسكرية) وهم في الواقع من قتلى داعش الارهابي الذي ارتكبوا جرائم بشعة بحق العراقيين من المدنيين والعسكرين".

وحذر الخالدي، "البرلمان من اتخاذ خطوات تنتج تلك المحاذير التي تستفز العراقيين عموما واهالي المحافظات المحررة خصوصا".

وأكد أن "الخطر الاكبر في حال تم شمول الارهابيين من تنظيم داعش في هذه المادة التي يسعى البعض الى تضمينها ضمن فقرات موازنة 2021".

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