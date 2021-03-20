الكشف عن خطة لاستثمار الغاز المصاحب في العراق

2021/03/20 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، السبت، تنفيذ خطة لاستثمار الغاز المصاحب للنفط، فيما أكدت ان إنتاج الغاز بلغ 110 مليون قدم مكعب في اليوم خلال الشهرين الماضيين.

وقال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، إنه "خلال الشهرين الماضيين كانت هنالك زيادة في إنتاج 50 مليون قدم مكعب قياسي من حقول نفط الشمال و60 مليون قدم مكعب قياسي من حقول الجنوب"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وأضاف أن "حقل الجنوب شهد زيادة 60 مليون قدم مكعب قياسي لمحطة الرميلة الشمالية العزل الخامسة وامكانيتها تصل لـ120 مليون قدم مكعب في اليوم"، مستدركاً بالقول: "الان دخلت للخدمة نسبة 60 مليون كمرحلة اولى، وستدخل كمية اضافية جديدة خلال الاشهر القادمة".

وأشار إلى أن "هنالك تزايدا في استثمار الغاز، وهو يؤدي لاستثمار السوائل من الغازات من مكثفات و(البي جي)، حيث تم سد الحاجة الاستهلاكية منه، والتصدير سيرتفع، بسبب زيادة استثمار الغاز".

وأكد أن "الوزارة لديها خطة لاستثمار كامل لكميات الغاز المصاحب لانتاج النفط، وهي من بين مشاريعها المعدة، والآن تحت التنفيذ".

وتابع الزوبعي "هنالك أربعة مشاريع خلال الفترة الحالية، وهي استثمار غاز الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب في اليوم، واستثمار الحلفاية بطاقة 300 مليون قدم، ومشروع ارطاوي في غاز البصرة بطاقة انتاجية 400 مليون قدم مكعب، ومشروع ارطاوي في غاز الجنوب بطاقة 300 مليون قدم مكعب".

وأوضح أن "مجموع تلك المشاريع 1200 مليون قدم مكعب في اليوم، وتضاف لكميات الغاز المستثمرة حالياً التي تشكل 1500 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم"، منوهاً أن "حاصل مجموع الطرفين يساوي مجموع الغاز المنتج مع النفط الذي يبلغ 2700 مليون قدم مكعب في اليوم ".

وذكر أن "الغاز في السنوات الاخيرة يشكل موردا اساسيا وهو صديق للبيئة، أما مردوده المالي فهو عال، اضافة إلى انتاجه العالي بالنسبة للطاقة في محطات الكهرباء، وهي تكون منتجة بنسبة اكثر بالغاز".

ولفت إلى أن "وزارة النفط عملت مع وزارة الكهرباء بتجهيز المحطات بالوقود المتوفر من الغاز وزيت الكاز والفيو اويل وزيت الوقود والنفط الخام"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل بشكل مستمر على توفير الوقود لجميع المحطات، وايصاله لمحطات الموزعة في عموم البلاد".

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