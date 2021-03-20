الزيارة الشعبانية.. خطة أمنية وصحية وموقف دخول الزائرين إلى كربلاء

2021/03/20 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

كشف مصدر أمني في شرطة محافظة كربلاء، السبت (20 آذار 2021)، عن الخطة الأمنية والصحية الخاصة بالزيارة الشعبية، مع إجراءات بشأن الوافدين إلى المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(لبغداد اليوم)، إن "رئيس أركان الجيش الذي وصل المحافظة اليوم عقد اجتماعاً امنياً موسعاً مع القيادات الامنية والعسكرية نوقش خلاله الخطة الامنية التي ستوضع للزيارة الشعبانية".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش حماية المحافظة وتحديدا من جهة النخيب وعين تمر وزيادة الجهد الامني والعسكري والاستخباراتي فيها تحسبا لاي خرق آمني او محاولات من قبل العناصر الارهابية".

وعن الخطة الامنية للزيارة الشعبانية كشف المصدر عن "مشاركة قطعات من الجيش والشرطة المحلية وطيران الجيش لتامينها وتنفيذها".

وبخصوص الموقف من كورونا ومنع دخول الزائرين، أكد المصدر ان "الجهات الامنية واجبها توفير الامن وان استلمت توجيه من الجهات الصحية بمنع دخول الاشخاص فانها ستنفذ، وبالرغم من كل هذا فانها ستعمل على التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اجواء صحية يراعا فيها اجراءات الوقاية".

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