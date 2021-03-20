بالفيديو.. لحظة اعتقال المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي

2021/03/20 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهر شريط مصور، اليوم السبت (20 آذار 2021)، لحظة اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، الذي ألقي القبض عليه مساء يوم أمس.

وبحسب ما يظهر في الشريط المصور، الذي سجلته كاميرات المراقبة، فإن قوة أمنية من الشرطة مكونة من خمس سيارات، أقدم عناصرها الأمنيون على اعتقال الصميدعي، وتكبيل يديه.

وفي وقت سابق، أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، مذكرة قبض وتفتيش بحق المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.

وأظهرت وثيقة صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، مذكرة القبض والتفتيش بحق الصميدعي بتهمة (إهانة السلطات العامة بإحدى طرق العلانية وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي)".

وتنص المادة 226 (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية).

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