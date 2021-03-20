المرصد العراقي للحريات الصحفية يطالب بالإطلاق الفوري لسراح الصميدعي

2021/03/20 | 15:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين بالإطلاق الفوري لسراح الكاتب والصحفي والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي الذي قامت قوة أمنية بإعتقاله فجر السبت .وذكر المرصد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه على خلاف المتفق عليه مع سلطات مجلس القضاء الأعلى الذي يقضي بعدم إعتقال الصحفيين والكتاب إلا عبر إستقدام عن طريق نقابة الصحفيين فقد قامت قوة أمنية بإعتقال الصحفي والكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي من منزله في حي الحارثية ببغداد فجر السبت".ودعا المرصد، حكومة مصطفى الكاظمي الى إتخاذ التدابير الكفيلة لضمان سلامة الصميدعي الذي يعاني من مضاعفات صحية وعودته الى أسرته في أقرب وقت، ومنع أي إعتقال للصحفيين والكتاب والمعلقين السياسيين وضمان حرية التعبير المكفولة دستوريا.وكان القضاء اصدر، في السادس عشر من الشهر الحالي، امرا بالقاء القبض على المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي ، بتهمة اهانة السلطات العامة./انتهى7

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