2021/03/20 | 15:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نشرت قوات الحشد الشعبي قطعاتها شمال شرق بعقوبة لتأمين المناطق التي ستشهد احتفالات عيد نوروز.وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه ان “الاخوة الكرد سيحتفلون يوم غد الأحد بعيد نوروز لهذا وضعت قواتنا خطة لحماية المناطق التي ستشهد احتفالات خصوصا ذات الكثافة السكانية من قبل القومية الكردية في خانقين وجلولاء والسعدية وصولا الى مندلي شرق ديالى”.وأضاف ان “قيادة عمليات ديالى للحشد نشرت خمسة ألوية لحماية المحتفلين وتأمين مناطقهم لمنع أي خرق أمني /انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسة ألوية في الحشد الشعبي تشارك في تامين احتفالات عيد نوروز في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسة ألوية في الحشد الشعبي تشارك في تامين احتفالات عيد نوروز في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).