بالصور.. وزير الكهرباء يصل ذي قار

2021/03/20 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل صباح اليوم السبت، وزير الكهرباء

ماجد مهدي الامارة الى مدينة الناصرية.

وذكر مصدر محلي في محافظة ذي قار لوكالة

نون الخبرية، ان وزير الكهرباء ماجد

مهدي الامارة وصل صباح اليوم الى مدينة

الناصرية لمتا

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