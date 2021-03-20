عمليات كربلاء تنهي خطة زيارة النصف من شعبان

2021/03/20 | 15:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع- امنة السلامي انهت عمليات كربلاء استعداداتها في وضع خطة لتأمين زيارة النصف من شعبان. وقال مدير قسم الاعلام في قيادة عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، إن "القيادة وباشراف ميداني من قبل قائد العمليات اللواء الركن علي الهاشمي انهت كافة الاستعدادات والخطط الامنية بالاضافة إلى الصحية وخطة النقل استعدادا لاستقبال زائري ليلة النصف من شعبان". وأضاف أن " الخطة شاركت فيها كافة الوزارت وسرايا التموين والنقل" لافتا الى أنه" تم وضع خطة لتفويج الزائرين واعادتهم الى مناطقهم بانسيابية ".واشار الى ان" رئيس اركان الجيش والقادة المعنيين وجهوا بعدم نصب اي سيطرات او تقاطعات في المدينة والتي قد تسبب زحاما وتدافعا لدى الزوار وان تكون القطوعات باقرب نقطة من المرقدين الشريفين".

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