النفط: خطة لاستثمار الغاز المصاحب في 4 محطات

2021/03/20 | 15:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، تنفيذ خطة لاستثمار الغاز المصاحب للنفط، فيما أكدت ان إنتاج الغاز بلغ 110 مليون قدم مكعب في اليوم خلال الشهرين الماضيين.وقال وكيل وزارة النفط، حامد الزوبعي في تصريح صحفي، إنه “خلال الشهرين الماضيين كانت هنالك زيادة في إنتاج 50 مليون قدم مكعب قياسي من حقول نفط الشمال و60 مليون قدم مكعب قياسي من حقول الجنوب “.وأضاف أن “حقل الجنوب شهد زيادة 60 مليون قدم مكعب قياسي لمحطة الرميلة الشمالية العزل الخامسة وامكانيتها تصل لـ120 مليون قدم مكعب في اليوم”، مستدركاً بالقول: “الان دخلت للخدمة نسبة 60 مليون كمرحلة اولى، وستدخل كمية […]

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