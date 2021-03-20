م3 ف 6 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 828 - أحمد صبحى منصور

2021/03/20 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى عن سنة 828 :( شهر شعبان، أوله الاثنين: )صراعات أكابر المجرمين ( وفي آخر هذا الشهر: أفرج عن الأمير طرباي من سجن الإسكندرية، ونقل إلى القدس ليقيم به غير مضيق عليه، وأنعم عليه بألف دينار .) .



تخصّص سجن الإسكندرية للمغضوب عليهم من أمراء المماليك ، قد يموت فيه أحدهم أو يُطلق سراحه ، وقد يعود للخدمة ، أو يكون ( بطّ ......





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