هل لنا ان نناضل على نحو آخر؟ - فالح مهدي

#فالح_مهدي ‎في رسالة بعثها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الى الرئيس بوش في عام 2002، تتضمن تحذيرا ذكياً لعواقب تلك المغامرة المجنونة التي لم تربح منها الولايات المتحدة، بل كانت خسائرها بالأرواح والأموال هائلة، ودُمر عبرها هذا البلد الذي اسمه العراق.‎ورد في تلك الرسالة التالي «ستكون مالكًا فخورًا بـ 25 مليون شخص.



ستمتلك كل آمالهم وتطلعاتهم ومشاكلهم.



ستمتلك كل شيء.



You are going to be the proud owne ......





