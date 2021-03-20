كل حقيقة... تغضب... - غسان صابور


كل حقيقة... تغضب... - غسان صابور
2021/03/20 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور كل حقيقة حقيقية..

تغضب..

وخاصة مقالي السابق عن القناة البرلمانية الفرنسية(وعـن الــقــنــاة 13 الـفــرنـسـيـة الـبـرلـمـانـيـة..)https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712621وبرنامجها ذو الثلاثة حلقات...

كل واحدة منها حوالي الساعة..

عن العائلة الحاكمة في ســوريــا..

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