درجال يبحث مع كاتانيتش استعدادات اسود الرافدين

2021/03/20 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شدد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على ضرورة دعم اسود الرافدين خلال استعداداته لثلاثة استحقاقات عالمية.

وذكر بيان عن مكتب درجال أن الاخير “استقبل الملاكين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني لغرض التباحث والاستماع لأهم متطلبات المنتخب الوطني في برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة”.

وشَددَ الوزير درجال بحسب البيان، على “تقديم كل سُبل الدعم الذي يحتاجهُ المنتخب ومدربه كاتانيتش في المرحلة الحالية والمقبلة التي يجب أن يبلغ فيها إعداد المنتخب ذروته وهو يستعد لثلاثة استحقاقات عالمية متمثلة بكأس العالم 2022 وقارية تتمثل ببطولة آسيا، فضلًا عن بطولة العرب في الدوحة نهاية العام الحالي”.

وأشارَ إلى أن “منتخبنا الوطني ينال أقصى درجات الدعم الجماهيري والإسناد الحكومي لتوفير جميع احتياجاته وأفضل سُبل الإعداد من معسكرات وتجهيزات ومباريات ودية للظهور بمستوى مشرف يليق بسمعة ومكانة الكرة العراقية”.

وتابع البيان، أن “درجال استمع لشرح مفصل عن مسيرة الإعداد وبرنامج التدريب قدمهُ عضو الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة أحمد كوجر والمدرب كاتانيتش والمدير الإداري للمنتخب وتضمن الجوانب الفنية والإدارية والاحتياجات الضرورية للمنتخب”.

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