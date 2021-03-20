2021/03/20 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توضيح

اوضح المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى ان توقيف السيد ابراهيم الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على اثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الراي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له.واضاف "بانه سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك بأجراءات اصولية وقانونية".

يتبع .



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يوضح بشأن توقيف الصميدعي ويحدد موعد عرضه للمحاكمة- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يوضح بشأن توقيف الصميدعي ويحدد موعد عرضه للمحاكمة- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).