القضاء يوضح بشأن توقيف المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي

2021/03/20 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، توضيحا بشأن توقيف المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “توقيف الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة (226) من قانون العقوبات على اثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة …

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