مجلس القضاء الأعلى يصدر توضيحا بشأن توقيف أبراهيم الصميدعي

2021/03/20 | 15:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحا بشأن توقيف المحلل السياسي أبراهيم الصميدعي.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان توقيف ابراهيم الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات اثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الراي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له".واضاف "ان الصميدعي سيعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره في ضوء ذلك بأجراءات اصولية وقانونية"./انتهى7

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