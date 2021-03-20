مصادر نيابية: الجلسة ستعقد بالسادسة مساء بسبب خلافات بشان تخصيصات الاقليم

2021/03/20 | 15:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت مصادر نيابية ان جلسة البرلمان ستعقد عند الساعة السادسة مساء بسبب عودة بعض الخلافات حول المواد المتعلقة بتخصيصات الاقليم./انتهى4

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