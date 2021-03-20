"رسالة تهديد" من الاتحاد الأوروبي إلى أسترازينيكا

2021/03/20 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزيد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من ضغوطها على شركات الأدوية لتسريع توصيل اللقاح إلى القارة، حيث تتزايد أعداد المرضى مرة أخرى في العديد من البلدان الأعضاء.

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