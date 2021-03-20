القضاء يوضح بشأن توقيف الصميدعي ويحدد موعد عرضه للمحاكمة

2021/03/20 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

مجلس القضاء يصدر توضيحاً بشأن توقيف

الصميدعي:

اوضح المركز الاعلامي في مجلس القضاء

الاعلى ان توقيف ابراهيم الصميدعي جاء

على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق

المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على اثر

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