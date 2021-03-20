بالوثيقة.. امر القبض الصادر بحق ابراهيم الصميدعي والتهمة الموجهة إليه (فيديو لحظة الاعتقال)

2021/03/20 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ

الاتحادية، مذكرة قبض وتفتيش بحق

المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.

وأظهرت وثيقة صادرة عن محكمة استئناف

بغداد الكرخ الاتحادية، مذكرة القبض

والتفتيش بحق الصميدعي بته

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