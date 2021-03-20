المنافذ الحدودية: حتى الان لم تخضع منافذ الاقليم الى المنافذ الاتحادية ولم ينفذ الاقليم قرار مجلس الوزراء

2021/03/20 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

أوعز بمتابعة ملف المنافذ غير الرسمية،

مشيرة الى أن العمل في نظام الاتمتة

الالكترونية سيطبق العام الجاري.

وقال رئيس المنافذ الحدو

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