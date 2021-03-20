2021/03/20 | 15:34 - المصدر: عين العراق

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السبت 20 مارس 2021 | 03:22 مساءً

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المالية النيابية توضح اخر مستجدات الموازنة: هذا بشأن العقود والدرجات الوظيفية

اوضحت اللجنة المالية النيابية، اخر المستجدات المتعلقة بمشروع الموازنة العامة لعام 2021 قبل التصويت جلسة التصويت.



وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، إن " الموازنة شهدت مباحثات مطولة وتم الاتفاق على تثبيت بعض العقود وتوجد تغييرات لصالح الشباب فضلا عن وجود تعيينات لذوي المهن الصحية.



واشار الصفار الى ان " العجز في الموازنة بلغ 28 ترليون دينار وانه سيتم تمويل وتغطيته من الوفرة وحسب الاسعار الموجودة حاليا في السوق النفطية"، مبينا ان " الموازنة لم تتضمن اي قروض جديدة ولكن هناك تسديد للقديمة منها".



واضاف ان " الكتل السياسية ووفد الاقليم اتفقت على ادراج المادة 11 ضمن الموازنة ومضمونها ان معدل الانتاج النفطي بالاقليم وحسب تقديرات وزارة النفط الاتحادية 460 الف برميل يوميا وسيتم خصم تكاليف الانتاج والتشغيل والنقل والاستهلاك المحلي والبترودولار والمتبقي على ان لا يقل عن 250 الف برميل كقيمة يسلم بسعر السوق الى الحكومة العراقية اضافة الى 50% من الايرادات غير النفطية"

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