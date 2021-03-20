ساكو: إعادة عقارات المسحيين خطوة تشجعهم للعودة الى بلدهم

2021/03/20 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاكد الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم، اليوم السبت، أن اعادة 50 عقارا للمسحيين خطوة باتجاه تشجيعهم للعودة الى بلدهم.وقال ساكو لوكالة الانباء العراقية (واع) إن " إعادة 50 منزلا وعقارا الى المسيحيين والصابئة تعد خطوة بالاتجاه الصحيح"، مثمنا "مبادر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر واصفا هذه المبادرة بالوطنية والانسانية".واشار الى ان " العمل سيستمر من اجل تشجيع المسيحيين للعودة الى بلدهم واستعادة املاكهم".يشار الى ان اللجنة المشكلة والمسؤولة عن إرجاع الاملاك المغتـصبة من الصابئة والمسيحيين قامت بإعادة أكثر من 50 عقاراً ومنزلاً.وكان السيد مقتدى الصدر قد وجه بتشكيل لجنة خاصة لتلقّي شكاوى المسيحيين الخاصة بـأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة وضمت اللجنة، عون عبد النبي ومهند الموسوي وأبو ياسر فضلاً عن حاكم الزاملي وحسن الكعبي.

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