مجلس القضاء الاعلى يعلن موقفا بشأن “مصير” الصميدعي

2021/03/20 | 15:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، موقفاً بشأن “مصير” المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي الذي اعتقل فجر اليوم من منطقة الحارثية في بغداد.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، إن “توقيف ابراهيم الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على اثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الراي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له”.واضاف، بانه “سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك بأجراءات اصولية وقانونية”.وتنص المادة 226 من […]

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