2021/03/20 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقى عدد من المدنيين السوريين حتفهم وأصيب آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت، عن مصادر محلية قولها: إن “سيارة مفخخة انفجرت اليوم قرب جامع التوحيد وسط مدينة الباب ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع دمار كبير في مكان الانفجار والمباني المجاورة واحتراق عدد من السيارات”.

ولفتت المصادر إلى أن “الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي الذين استقدموا تعزيزات إلى المكان وطوقوا محيط الانفجار”، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من عدد القتلى في صفوفهم جراء الانفجار.

وشهدت مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة.

التالي

منذ 4 ساعات

باريس تبدأ إغلاقاً لوقف موجة كورونا الثالثة

منذ 20 ساعة

البرازيل تواجه أخطر أزمة صحية في تاريخها

منذ 20 ساعة

الصحة العالمية: الحالات النادرة للتخثر الدموي بعد التطعيم ليس مؤكدا أنها ناجمة عن لقاح كورونا

منذ يوم واحد

السعودية تلزم الحجاج بتلقي اللقاح

منذ يوم واحد

الكرملين يعلق على احتمال نشوب حرب بين روسيا واميركا

منذ يوم واحد

تمديد القيود الحدودية بين أمريكا والمكسيك

منذ يوم واحد

وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة إلى الهند

منذ يومين

سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة تركية

منذ يومين

حصيلة قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا في دولة عربية

منذ يومين

الحريري: لا بدّ من تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في ريف حلب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في ريف حلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).