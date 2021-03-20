العراق: مشروع لربط أور بأهوار الجبايش التراثية بخط للسكك الحديد

2021/03/20 | 15:38 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منطقة أور الأثرية واحدة من أقدم الحضارات في منطقة جنوب العراق (الأناضول)

تستعد محافظة ذي قار جنوبي العراق لتنفيذ مشروع يتضمن ربط منطقة أور الأثرية التي حظيت باهتمام محلي وعالمي عقب زيارة البابا فرنسيس التاريخية لها مطلع الشهر الحالي، مع منطقة الأهوار في بلدة الجبايش المجاورة والمدرجة على لائحة التراث العالمي منذ عام 2016.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار، عبد الحميد الحصونة، إقرار مشروعٍ لتطوير منطقة أور الأثرية، وكذلك منطقة أهوار الجبايش، من خلال إنشاء سكة حديد تربط بينهما.

وتحدث عن وجود مفاوضات حالية مع إحدى الشركات من أجل إنشاء سكة حديد تمتد بين المكانين، الأمر الذي من شأنه تطوير هاتين المنطقتين السياحيتين، موضحاً في تصريح صحافي أن ذلك يندرج ضمن مشاريع تطوير المناطق الأثرية والسياحية.

وتعد منطقة أور الأثرية، واحدة من أقدم الحضارات التي ما زالت موجودة في منطقة جنوب العراق وتعود للحقبة السومرية، وكانت عاصمة للدولة السومرية عام 2100 قبل الميلاد.



وزاد الاهتمام بها بعد ضم "الزقورة" إلى لائحة التراث العالمي في يوليو/ تموز 2017.



ومعلم الزقورة كان معبداً لإلهة القمر "إنيانا"، حسب ما ورد في الأساطير السومرية.

أما الأهوار، فهي مسطحات مائية توجد في 3 محافظات جنوبية هي ذي قار وميسان والبصرة بمساحة تفوق 40 ألف كيلومتر مربع، وتستمد مياهها من نهري دجلة والفرات، والمياه الجوفية، ومياه الأمطار، والسيول.

وعام 2016 وافقت "يونسكو" على ضم أهوار العراق، بما فيها الأهوار في الجبايش، إلى لائحة التراث العالمي، كمحمية طبيعية دولية تضاف إلى المدن الأثرية القديمة الموجودة جنوب البلاد.

عام 2016 وافقت "يونسكو" على ضم أهوار العراق، بما فيها الأهوار في الجبايش، إلى لائحة التراث العالمي، كمحمية طبيعية دولية

وقال علاء الشويلي، وهو مسؤول محلي في مجلس محافظة ذي قار إن ربط المواقع الأثرية والتراثية مع بعضها يمثل خطوة مهمة لتطوير المعالم السياحية في المحافظة، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن هذا الأمر في حال تم فإنه يسهل عملية تنقل السياح فيما بينها، ويخلق محفزات جديدة لتنشيط السياحة في هذه المنطقة.

ولفت إلى وجود مشاكل يمكن أن تعترض مثل هذه المشاريع تتمثل بالتمويل المالي، مبيناً أن الحكومات السابقة لم تلتفت للمطالبات المتكررة من قبل المختصين للاهتمام بالمواقع الأثرية.

وطالبت عضوة البرلمان عالية نصيف، في وقت سابق من اليوم السبت، السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحويل مدينة الجبايش في محافظة ذي قار إلى "محافظة مستقلة إداريا وماليا"، موضحة في بيان أن المدينة سبق أن شهدت أحداثا نتج عنها تجفيف للأهوار، وحرق للنباتات، وإبادة للحيوانات والطيور.

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