2021/03/20 | 15:38 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت صحيفة "الصباح" الرسمية نقلاً عن مصدر نيابي، اليوم السبت، بأن قانون الموازنة المالية لعام 2021، جاهز للتصويت....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة عراقية: الموازنة جاهزة للتصويت
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة عراقية: الموازنة جاهزة للتصويت
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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