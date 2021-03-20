صحيفة عراقية: الموازنة جاهزة للتصويت

2021/03/20 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "الصباح" الرسمية نقلاً عن مصدر نيابي، اليوم السبت، بأن قانون الموازنة المالية لعام 2021، جاهز للتصويت....

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