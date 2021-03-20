اقليم كوردستان.. حالات التعافي من كورونا تجتاز الاصابات

2021/03/20 | 15:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسجيل 195 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 388 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي بفايروس كورونا في عموم اقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة المنصرمة كان كالتالي:

1.



الفحوصات: (5743 فحصا جديدا)

• (1831) اربيل

• (1230) السليمانية

• (2513) دهوك

• (0) حلبجة

• (142) كرميان

• (27) رابرين

2.



الاصابات: (195 اصابة جديدة)

• (46) اربيل

• (9) السليمانية

• (137) دهوك

• (0) حلبجة

• (3) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (162 حالة شفاء جديدة)

• (64) اربيل

• (59) السليمانية

• (33) دهوك

• (0) حلبجة

• (6) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (6 حالات وفاة)

• (3) اربيل

• (1) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (1) رابرين

PUKmedia ترجمة

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