القضاء يصدر توضيحا حول اعتقال الصميدعي

2021/03/20 | 15:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، توضيحاً بشأن توقيف المحلل السياسي "إبراهيم الصميدعي".

وقال المجلس في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، إن "توقيف الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة 226 من قانون العقوبات على اثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الراي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له".

واضاف البيان "بانه سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك بأجراءات اصولية وقانونية".

هذا وكانت السلطات الامنية قد القت القبض على الصميدعي يوم امس الجمعة بعد مداهمة منزله وسط العاصمة بغداد.

PUKmedia اعلام مجلس القضاء الاعلى

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