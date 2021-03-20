2021/03/20 | 15:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة بثت حسابات روسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدب يهاجم المارة في الشوارع.وأظهر المقطع المتداول هجوم الدب على رجل في الطريق، قبل أن يصطدم بحافلة خضراء أثناء محاولة اللحاق بالرجل.وقالت وسائل إعلام روسية إن دبا طارد رجلاً في شوارع مدينة نيجنفارتوفسك (وسط روسيا)، التي تقع قرب حقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو… دب يطارد المارة في شوارع روسيا المركز الخبري الوطني.

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