المالية النيابية تتحدث عن آخر المستجدات قبل جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/20 | 15:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، آخر المستجدات المتعلقة بمشروع الموازنة العامة لعام 2021 قبل اتعقاد جلسة التصويت.وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار في تصريح صحفي، إن “الموازنة شهدت مباحثات مطولة وتم الاتفاق على تثبيت بعض العقود وتوجد تغييرات لصالح الشباب فضلا عن وجود تعيينات لذوي المهن الصحية”.وأشار الصفار الى أن “العجز […]

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