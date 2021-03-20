المالية النيابية تزف بشرى الى اصحاب العقود والاجور والمحاضرين في موازنة 2021

2021/03/20 | 16:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، السبت، ان 8743 من اصحاب عقود الكهرباء تم تثبيتهم في الموازنة، مبينة الى تخصيص مبالغ مالية للمحاضرين والاجور والعقود.

وقالت التميمي في تصريح لـNRT عربية (20 اذار 2021)، انه تم "تثبيت عقود الكهرباء القدماء والبالغ عددهم 8743 موظفا في الموازنة نتيجة خدمتهم الطويلة"، مشيرة الى "ادارج مبلغ 900 ملياردينار لشرائح المحاضرين المجانيين والاجور والعقود".

واضافت التميمي ان العجز المالي في الموازنة بلغ 6،28 ترليون بعدما كان 71 ترليون دينار، موضحة ان العجر تراجع بنسبة 59%".

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