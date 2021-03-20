الدولار والموازنة والاتفاق بين الاقليم وبغداد.. اللجنة المالية تكشف لـNRT تفاصيل جديدة

2021/03/20 | 16:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عزت اللجنة المالية النيابية، السبت، عدم انعقاد جلسة التصويت على الموازنة حتى اللحظة الى تحركات بعض النواب المتاخرة، فيما أكدت وجود توافق بين الاقليم وبغداد حول المشروع.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح لـ NRT عربية، (20 اذار 2021)، انه "تم التوصل الى اتفاق ما بين الاقليم وبغداد حول نص معين لتمرير الموازنة"، متوقعة ان "يتم التصويت على الموازنة خلال ساعات الليل القادمة".

وعزت النائبة هذا التاخير، الى "وجود بعض النواب يعملون باللحظات الاخيرة لاضافة بعض الفقرات او ازالتها"، مؤكدة أن "العمل في الساعات الاخيرة ليس بصالح احد".

واوضحت التميمي ان "ارتفاع اسعار المواد في السوق يتحمله التجار، كون الزيادة التي حصلت عقب قرار تغيير سعر الصرف هو 17.2 % فقط.



اما ما يحصل الان فهو زيادة بالاسعار تصل الى نحو 5 اضعاف السعر الحقيقي وهذا يحتاج الى لجان لمراقبة الاسعار".

وقال النائب احمد حيدر قاسم، اليوم السبت، ان الاطراف المعنية على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون الموازنة.

واضاف قاسم في تصريح لـ NRT عربية، أنه "لا بد من عقد الجلسة الخاصة بالتصويت على الموازنة اليوم"، مؤكدا ان "اغلب اعضاء البرلمان قطعوا سفرهم وتمتعهم بعطلة الربيع لغرض التصويت على هذا القانون المهم".

واشار الى ان "الاجتماعات مستمرة في اللجنة المالية لوضع اللمسات الاخيرة لمشروع قانون الموازنة من ثم سيبدا التصويت عليه، بعد الانتهاء من البنود الخلافية".

وحذرت لجنة مراقبة ومتابعة البرنامج الحكومي، اليوم السبت، من موافقة البرلمان على مادة "احتساب المفقودين في المحافظات الغربية كشهداء".

وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي في تصريح لـ NRT عربية، ان "تجاربا سابقة كشفتها الجهات الرقابية عن تزوير اعداد ليست بالقليلة تم ادراجها تحت عنوان (ضحايا الاخطاء الحربية والعسكرية) وهم في الواقع من قتلى داعش الارهابي الذي ارتكبوا جرائم بشعة بحق العراقيين من المدنيين والعسكرين

وحذر الخالدي، "البرلمان من اتخاذ خطوات تنتج تلك المحاذير التي تستفز العراقيين عموما واهالي المحافظات المحررة خصوصا".

وأكد أن "الخطر الاكبر في حال تم شمول الارهابيين من تنظيم داعش في هذه المادة التي يسعى البعض الى تضمينها ضمن فقرات موازنة 2021".

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