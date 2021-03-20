زادة: لم نتلق رسائل من واشنطن ولا ننوي الاتصال بها

2021/03/20 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، ان تكون بلاده قد تلقت أية رسائل مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة الأميركية.

وقال زادة ان إيران لا تنوي إرسال أي رسالة إلى الولايات المتحدة، لأن واشنطن هي التي انسحبت من واحدة من أطول الاتفاقيات الدولية وأكثرها تفصيلاً على حد تعبيره، مشيرا الى عدم الحاجة الى التفاوض مع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي، لأن الاتفاق يتضمن خارطة طريق محددة.

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