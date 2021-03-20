2021/03/20 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اصدرت محكمة جنايات ذي قار، السبت (20 آذار 2021)، حكما على أحد المتهمين بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية جراء مخالفة مرورية أودت بحياة شخص في المحافظة.

وقالت شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة أصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة وغرامة خمسة ملايين دينار على المتهم ( م.ح.ع) يسكن الشطرة، بسبب مخالفات مرورية اودت بحياة احد الاشخاص وقيادته تحت تأثير الكحول".

وأضافت، أنه "تم القبض عليه في وقت سابق من قبل مفارز شرطة النصر".

وتابع البيان، أن "رئاسة محكمة استئناف ذي قار شددت احكامها في قوانين المرور التي تؤدي الى الوفاة او الاعاقة او الجرح البسيط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. القضاء يصدر حكمه بحق متهم بوفاة مواطن اثناء قيادته عجلة تحت تأثير الكحول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. القضاء يصدر حكمه بحق متهم بوفاة مواطن اثناء قيادته عجلة تحت تأثير الكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).