2021/03/20 | 16:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حقق فريق الطلبة فوزا قاتلا على مضيفه القاسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الكفل بافتتاح الجولة 25 من منافسات الدوري الممتاز.المباراة شهدت بداية نارية لفريق القاسم الذي احتاج فقط 5 دقائق ليسجل هدفه الأول بأقدام المهاجم علي كريم من تسديدة مرت من بين أقدام الحارس دولفان مهدي، لكن الطلبة عاد عبر لاعبه محمد جفال من ركلة جزاء في الدقيقة 23 وأهدر علي كريم فرصة التقدم لفريق القاسم بعد أن أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 27 من المباراة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.في الشوط الثاني تكرر السيناريو وأحرز مهاجم المقاسم سراج الدين هدفا مبكرا في الدقيقة 49 من المباراة، وضغط الطلبة من أجل التعديل وتمكن عبر اللاعب وكاع رمضان من تسديدة زاحفة في الدقيقة 75 من المباراة وأضاع لاعب الطلبة علي كريم فرصة لتسجيل هدف ثالث وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع تمكن البديل محمد منعم من تسجيل هدف رائع من تسديدة بعيدة استقرت في الشباك ليخطف الطلبة النقاط الثلاث بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.ورفع الطلبة رصيده إلى النقطة 24 في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 22 في المركز الثامن عشر./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يخطف فوزا ثمينا من القاسم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يخطف فوزا ثمينا من القاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).