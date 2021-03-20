الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني يصل مرة أخرى الى مبنى مجلس النواب

2021/03/20 | 16:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصل الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني أخرى الى مبنى مجلس النواب.وقال مراسل نينا ان الوفد توجه الى مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للاجتماع برئاسة المجلس./انتهى5

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