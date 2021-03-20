"ليس حيوانا ولا نباتا".. كائنات بلوب الغريبة تصل محطة الفضاء الدولية

2021/03/20 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، الجمعة، التوجه لزرع كائن بلوب الغريب، وهو ليس حيوانا ولا نباتا ولا فطرا، على متن محطة الفضاء الدولية على مرأى من رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه.

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