الصحة تطلق بياناً تحذيرياً جديداً: 50% من وفيات كورونا تحدث خلال يومين من الإصابة

2021/03/20 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

السبت، بياناً تحذيرياً جديداً من

الوضع الوبائي في العراق، فيما أشارت

إلى أن 50 في المئة من وفيات كورونا تحدث

خلال يومين من الإصابة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة

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