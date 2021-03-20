هرب الى كربلاء.. كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة ارتكبها رجل بحق زوجته في بغداد

2021/03/20 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد،

السبت، عن حادث قتل غامض لزوج قتل زوجته

خلال فترة زمنية قصيرة شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام

الزهور تمكنت من

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