2021/03/20 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

حقق نادي الطلبة اليوم السبت، فوزا مهمها على نظيره القاسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية ( واع) أن " الطلبة حقق فوزا صعبا على نادي القاسم ضمن حساب مباريات الجولة 25 للدوري الممتاز"، لافتا الى ان " المباراة التي استضافها ملعب الكفل شهدت ندية بين الفريقين لاسيما وان كلاهما يسعى الى الابتعاد عن مؤخرة الترتيب وتحقيق نتيجة ايجابية تكفل لهما البقاء في منافسات الدوري الممتاز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يهزم القاسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يهزم القاسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).