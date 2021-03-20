2021/03/20 | 16:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرياضة

السبت 20 مارس 2021 | 03:41 مساءً | عدد القراءات : 37

الطلبة يتفوق على القاسم بثلاثة اهداف

الطلبة يتفوق على القاسم بثلاثة اهداف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يتفوق على القاسم بثلاثة اهداف) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يتفوق على القاسم بثلاثة اهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).