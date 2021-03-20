بالوثيقة.. الحلبوسي يوجه بانصاف عدة شرائح في موازنة 2021

2021/03/20 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، باجراء اللازم لانصاف المفسوخة عقودهم والفاحصين والمحاضرين والاوائل وذوي الشهداء وحشدالدفاع ضمن موازنة 2021.

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