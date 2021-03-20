2021/03/20 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح فريق الطلبة في ان يضع حداً لنتائجه السلبية بالدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وتغلب الانيق على مضيفه فريق القاسم بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المفل لحساب الاسبوع الـ25 منمنتاز الكرة.

وسجل ثلاثية الانيق كل من محمد خالد في الدقيقة 23 ووكاع رمضان في الدقيقة 74 ومحمد منعم في الدقيقة 91.

اما ثنائية فريق القاسم فسجلها كل من علي مريم في الدقيقة الخامسة وسراج الدين في الدقيقة 48.

الفوز وضع الانيق في المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة، فيما توقف رصيد القاسم عند النقطة 22 في المركز الثامن عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانيق يستعيد نغمة الفوز بفوز صعب على فريق القاسم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانيق يستعيد نغمة الفوز بفوز صعب على فريق القاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).