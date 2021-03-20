2021/03/20 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني يهنئ الكورد بنوروز: يوم يرمز إلى التحرر من القهر والتبعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/20 | 16:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يهنئ الكورد بنوروز: يوم يرمز إلى التحرر من القهر والتبعية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يهنئ الكورد بنوروز: يوم يرمز إلى التحرر من القهر والتبعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).