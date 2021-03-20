التربية العراقية تصدر بياناً بشأن انطلاق الامتحانات

2021/03/20 | 16:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، السبت، انطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وسط الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية....

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