2021/03/20 | 16:09 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة التربية، السبت، انطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وسط الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية العراقية تصدر بياناً بشأن انطلاق الامتحانات
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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